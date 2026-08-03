El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reveló que trabajan con Omán para establecer una ruta temporal en el Estrecho de Ormuz que garantice la navegación segura a través de esta vía marítima estratégica.

Irán afirma que no está negociando con Estados Unidos El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reveló que trabajan con Omán para establecer una ruta temporal en el Estrecho de Ormuz que garantice la navegación segura a través de esta vía marítima estratégica.

Irán declaró este lunes que no está negociando con Estados Unidos y que trabaja con Omán para establecer una ruta temporal en el Estrecho de Ormuz que garantice la navegación segura a través de esta vía marítima estratégica.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que las conversaciones de Teherán con Mascate tienen como objetivo establecer una ruta marítima temporal a través de la vía marítima estratégica.

"Nuestras conversaciones actuales con Omán se centran en garantizar el paso seguro de los buques en el Estrecho de Ormuz", declaró Baqaei, según la agencia de noticias semioficial Fars.

"Estamos trabajando para establecer una ruta temporal, en cooperación con Omán, lo antes posible, para garantizar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz", añadió.

Baqaei rechazó los informes sobre negociaciones entre Teherán y Washington, afirmando: "No estamos negociando con Estados Unidos".

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las conversaciones con Irán comenzarían el lunes por la tarde, expresando su optimismo de que pronto se podría alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y la desnuclearización de Irán.

Baqaei también afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz «no cambiará mientras Estados Unidos continúe con sus actos de agresión y su bloqueo».

*Traducido por Daniel Gallego.