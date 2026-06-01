La cancillería iraní también culpó a Estados Unidos, argumentando que Washington es responsable debido a su apoyo a Israel.

Irán afirma que los ataques israelíes en Líbano obstaculizan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre Teherán y EEUU La cancillería iraní también culpó a Estados Unidos, argumentando que Washington es responsable debido a su apoyo a Israel.

Irán afirmó este lunes que los continuos ataques israelíes en Líbano están obstaculizando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre Teherán y Washington.

"El principal factor del fracaso en la consecución de un acuerdo en la región es el régimen sionista y los ataques contra Líbano, un intento de impedir la mejora de la situación en la región", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, según la emisora estatal IRIB.

Baqaei también culpó a Estados Unidos, argumentando que Washington es responsable debido a su apoyo a Israel. "Estados Unidos también es responsable", afirmó, alegando que "cada acción" emprendida por Israel es "responsabilidad de Estados Unidos, que lo apoya".

El portavoz subrayó que la diplomacia no debe considerarse un sustituto del poder y que las negociaciones no implican necesariamente confianza mutua. "Cuando la otra parte emite declaraciones contradictorias y mensajes mediáticos contradictorios, se prolonga el proceso de negociación", añadió Baqaei.

*Traducido por Daniel Gallego.