Irán afirma que el aeropuerto de Bushehr, en el suroeste del país, quedó inoperativo tras los ataques estadounidenses Además, 12 puentes y dos túneles resultaron dañados durante los ataques.

El gobierno iraní anunció este martes que el aeropuerto de Bushehr, en el suroeste del país, quedó inoperativo tras los ataques estadounidenses, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

En una rueda de prensa, la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, declaró que ella y otros funcionarios visitaron la provincia de Bushehr e inspeccionaron el aeropuerto, el cual describió como "prácticamente fuera de servicio".

"Vimos los restos de un avión reacondicionado que había sido adquirido para dar servicio a la población, pero fue destruido por un misil que lo impactó directamente, dejando intacta solo una pequeña parte de su cola", afirmó.

Mohajerani indicó que los daños han dejado el aeropuerto inoperativo, pero no proporcionó más detalles sobre cuándo ocurrió el ataque ni el alcance de los daños en otras instalaciones aeroportuarias.

Añadió que los ataques también dañaron los aeropuertos de Iranshahr, en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán; Semnán, en el norte de Irán; y Bandar Abbas, en el sur del país.

La portavoz afirmó que el Centro Meteorológico de Bushehr también fue blanco de los ataques. “Los daños a la infraestructura civil y a la propiedad privada fueron extensos, afectando desde barcos pesqueros hasta negocios turísticos”, añadió.

Según Mohajerani, 12 puentes y dos túneles resultaron dañados durante los ataques. También indicó que la principal estación de ferrocarril de Bandar Abbas, junto con dos puentes en el sur de Irán y dos en el noreste del país, sufrieron daños.

Mohajerani agregó que 350 empleados públicos murieron durante la guerra.

Sus declaraciones se producen después de que una cautelosa calma haya prevalecido en la región desde el viernes, luego de que Estados Unidos e Irán detuvieran los ataques tras una escalada de 13 días que comenzó el 11 de julio.

Durante la escalada, Estados Unidos llevó a cabo ataques dentro de Irán contra infraestructura militar, sistemas de vigilancia costera, instalaciones de misiles y drones, activos navales y centros logísticos, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Mientras tanto, Teherán respondió atacando lo que describió como instalaciones y equipos militares estadounidenses en varios países árabes.

*Traducido por Daniel Gallego.