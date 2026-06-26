El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán señaló que Teherán se reserva el derecho de responder a acciones "peligrosas".

Irán advierte sobre el uso del espacio aéreo de los países vecinos por parte de Israel para acercarse a Irán El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán señaló que Teherán se reserva el derecho de responder a acciones "peligrosas".

El máximo mando militar conjunto de Irán advirtió este viernes sobre el uso del espacio aéreo de los países vecinos por parte de Israel para acercarse a su territorio.

En un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que el movimiento y la presencia del "ejército terrorista del régimen sionista" en el espacio aéreo de algunos países vecinos, en dirección a Irán, constituyen un acto peligroso y una amenaza para el país.

Sin embargo, el comunicado no especificó a qué país o países vecinos se refería. El CGRI advirtió que, si Estados Unidos no logra contener o controlar a Israel, Irán "no tolerará ninguna amenaza en su contra".

Asimismo, el CGRI señaló que Teherán se reserva el derecho de responder a acciones "peligrosas".

*Traducido por Daniel Gallego.