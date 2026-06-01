"Hemos recalcado y seguimos recalcando que el alto el fuego en el Líbano es parte integral de cualquier alto el fuego y de cualquier acuerdo final" para poner fin a la guerra con EEUU, declaró el portavoz de la cancillería iraní.

Irán advierte que no dudará en ayudar al Líbano a resistir la "agresión ilegal" de Israel contra el país árabe "Hemos recalcado y seguimos recalcando que el alto el fuego en el Líbano es parte integral de cualquier alto el fuego y de cualquier acuerdo final" para poner fin a la guerra con EEUU, declaró el portavoz de la cancillería iraní.

Irán advirtió este lunes que no dudará en ayudar al Líbano a resistir la "agresión ilegal" de Israel contra el país árabe.

"Hemos recalcado y seguimos recalcando que el alto el fuego en el Líbano es parte integral de cualquier alto el fuego y de cualquier acuerdo final" para poner fin a la guerra con Estados Unidos, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una conferencia de prensa citada por la agencia estatal de noticias IRNA.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el lunes al ejército realizar ataques aéreos en Beirut, la capital libanesa, en una nueva escalada a pesar del alto el fuego vigente en el Líbano.

Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en febrero. Teherán respondió con ataques contra Israel y aliados de Estados Unidos en el Golfo, además del cierre del estrecho de Ormuz.

El alto el fuego entró en vigor el 8 de abril gracias a la mediación pakistaní, pero las conversaciones posteriores en Islamabad no lograron un acuerdo duradero. Desde entonces, ambas partes han seguido intercambiando propuestas y contrapropuestas en un esfuerzo por reanudar las conversaciones directas y poner fin al conflicto.

*Traducido por Daniel Gallego.