Irán busca obtener beneficios "reales y tangibles", añadió la fuente, señalando que "el historial de incumplimiento y la desconfianza histórica de Estados Unidos" han llevado a Teherán a considerar el tema "con suma seriedad".

Irán aún está revisando el texto final de un posible acuerdo con EEUU Irán busca obtener beneficios "reales y tangibles", añadió la fuente, señalando que "el historial de incumplimiento y la desconfianza histórica de Estados Unidos" han llevado a Teherán a considerar el tema "con suma seriedad".

Irán aún está revisando el texto final de un posible acuerdo con Estados Unidos y todavía no ha respondido, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, citando una fuente familiarizada con el asunto.

Irán busca obtener beneficios "reales y tangibles", añadió la fuente, señalando que "el historial de incumplimiento y la desconfianza histórica de Estados Unidos" han llevado a Teherán a considerar el tema "con suma seriedad".

Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en febrero. Teherán respondió con ataques contra Israel y aliados de Estados Unidos en el Golfo, además del cierre del Estrecho de Ormuz.

El 8 de abril entró en vigor un alto el fuego gracias a la mediación pakistaní, pero las conversaciones posteriores en Islamabad no lograron un acuerdo duradero. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar una solución han continuado desde entonces.

Una de las condiciones de Irán para poner fin a la guerra de forma permanente es el cese de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano, donde la última ofensiva israelí continúa desde principios de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que le pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que retirara sus tropas de Beirut.

*Traducido por Daniel Gallego.