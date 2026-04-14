El instituto afirmó que Irán ha lanzado más de 640 misiles que han penetrado en el espacio aéreo israelí, además de más de 765 drones desde el comienzo de la guerra.

INSS: Al menos 35 personas han muerto en Israel desde el inicio del conflicto armado en Oriente Próximo el 28 de febrero El instituto afirmó que Irán ha lanzado más de 640 misiles que han penetrado en el espacio aéreo israelí, además de más de 765 drones desde el comienzo de la guerra.

Al menos 35 personas han muerto y más de 8.000 han resultado heridas en Israel desde el inicio del conflicto armado en Oriente Próximo el 28 de febrero, según datos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) publicados este martes.

El INSS es un centro de análisis independiente afiliado a la Universidad de Tel Aviv.

Israel aplica una estricta censura a la hora de informar sobre las pérdidas sufridas por misiles y drones lanzados por Irán y el grupo libanés Hezbolá, así como por los combates terrestres en el sur del Líbano.

El instituto afirmó que Irán ha lanzado más de 640 misiles que han penetrado en el espacio aéreo israelí, además de más de 765 drones desde el comienzo de la guerra.

Según los datos, más de 6.300 personas han sido evacuadas desde el estallido del conflicto, registrándose el mayor número en Tel Aviv, con 1.535 personas, seguido de Arad, con aproximadamente 1.510, Dimona, con 1.150, y Beit Shemesh, con 515.

*Traducido por Daniel Gallego.