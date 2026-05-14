El portavoz de la cancillería de la India aseguró que los tripulantes indios se encontraban a salvo y que habían sido rescatados por las autoridades omaníes.

India anuncia que un barco con bandera india fue atacado frente a las costas de Omán El portavoz de la cancillería de la India aseguró que los tripulantes indios se encontraban a salvo y que habían sido rescatados por las autoridades omaníes.

India anunció este jueves que un barco con bandera india fue atacado frente a las costas de Omán, calificando el incidente de "inaceptable".

El ataque ocurrió el miércoles, según informó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

"Lamentamos que los buques mercantes y los marineros civiles sigan siendo blanco de ataques", afirmó Jaiswal, añadiendo que los tripulantes indios se encontraban a salvo y que habían sido rescatados por las autoridades omaníes.

India reiteró que "debe evitarse atacar buques mercantes y poner en peligro a tripulantes civiles inocentes, así como obstaculizar de cualquier otra forma la libertad de navegación y el comercio", agregó.

*Traducido por Daniel Gallego.