Hezbolá reitera su “rechazo categórico” a las negociaciones directas entre el Gobierno del Líbano e Israel

Lina Altawell
27 Abril 2026•Actualizar: 27 Abril 2026
El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, reiteró este lunes su “rechazo categórico” a las negociaciones directas entre el Gobierno del Líbano e Israel, y anunció cinco puntos para la solución del conflicto actual.
Qassem declaró que su grupo “rechaza categóricamente” las negociaciones directas con Israel, reiterando que Hezbolá continuará su “resistencia defensiva” y no renunciará a sus armas.
Asimismo, criticó la celebración de dos rondas de conversaciones directas entre el Líbano e Israel, las primeras en 43 años, que tuvieron lugar en Washington hace unos días bajo el patrocinio de Estados Unidos.
“En este ambiente de sacrificio, dignidad y derrota del enemigo, las autoridades (libanesas) se precipitaron a una humillante e innecesaria concesión gratuita, cuya única justificación es la sumisión”, afirmó Qassem. “El punto de partida y la solución consisten en alcanzar cinco puntos antes que nada”, argumentó.
En este sentido, Qassem enumeró los puntos clave: “detener la agresión por tierra, mar y aire; la retirada de Israel de los territorios ocupados; la liberación de los detenidos; el retorno de los residentes a sus pueblos y ciudades; y la reconstrucción”.
“Esta autoridad no puede continuar mientras renuncie a los derechos del Líbano, ceda territorio y se enfrente a su pueblo, que se resiste”, afirmó.
El líder de Hezbolá instó a las autoridades libanesas a “reconciliar a su pueblo y unirlo, para que no sean una autoridad de una facción, sino del pueblo, basada en el consenso que dio origen a los Acuerdos de Taif, que sustentan nuestra constitución actual”.
*Traducido por Daniel Gallego.