El líder del grupo armado criticó la celebración de dos rondas de conversaciones directas entre el Líbano e Israel, las primeras en 43 años, que tuvieron lugar en Washington hace unos días bajo el patrocinio de Estados Unidos.

Hezbolá reitera su “rechazo categórico” a las negociaciones directas entre el Gobierno del Líbano e Israel El líder del grupo armado criticó la celebración de dos rondas de conversaciones directas entre el Líbano e Israel, las primeras en 43 años, que tuvieron lugar en Washington hace unos días bajo el patrocinio de Estados Unidos.

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, reiteró este lunes su “rechazo categórico” a las negociaciones directas entre el Gobierno del Líbano e Israel, y anunció cinco puntos para la solución del conflicto actual.

Qassem declaró que su grupo “rechaza categóricamente” las negociaciones directas con Israel, reiterando que Hezbolá continuará su “resistencia defensiva” y no renunciará a sus armas.

Asimismo, criticó la celebración de dos rondas de conversaciones directas entre el Líbano e Israel, las primeras en 43 años, que tuvieron lugar en Washington hace unos días bajo el patrocinio de Estados Unidos.

“En este ambiente de sacrificio, dignidad y derrota del enemigo, las autoridades (libanesas) se precipitaron a una humillante e innecesaria concesión gratuita, cuya única justificación es la sumisión”, afirmó Qassem. “El punto de partida y la solución consisten en alcanzar cinco puntos antes que nada”, argumentó.

En este sentido, Qassem enumeró los puntos clave: “detener la agresión por tierra, mar y aire; la retirada de Israel de los territorios ocupados; la liberación de los detenidos; el retorno de los residentes a sus pueblos y ciudades; y la reconstrucción”.

“Esta autoridad no puede continuar mientras renuncie a los derechos del Líbano, ceda territorio y se enfrente a su pueblo, que se resiste”, afirmó.

El líder de Hezbolá instó a las autoridades libanesas a “reconciliar a su pueblo y unirlo, para que no sean una autoridad de una facción, sino del pueblo, basada en el consenso que dio origen a los Acuerdos de Taif, que sustentan nuestra constitución actual”.

*Traducido por Daniel Gallego.