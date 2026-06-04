El líder del grupo armado insitió en que cualquier alto el fuego debe aplicarse a todo el territorio libanés, y agregó que mientras continúe la ocupación israelí, “la resistencia continuará”.

Hezbolá rechaza el alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano El líder del grupo armado insitió en que cualquier alto el fuego debe aplicarse a todo el territorio libanés, y agregó que mientras continúe la ocupación israelí, “la resistencia continuará”.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó este jueves los resultados de las negociaciones directas entre Líbano e Israel.

En una declaración con motivo del aniversario de la muerte del exlíder supremo de Irán, Ruhollah Khomeini, Qassem afirmó que los resultados de las negociaciones “son completamente rechazados por amplios sectores del pueblo libanés”.

Añadió que los acuerdos de alto el fuego respaldados por Estados Unidos reflejaban las visiones estadounidenses e israelíes para el futuro de Líbano y buscaban someter al país a lo que denominó el “proyecto del Gran Israel”.

El líder de Hezbolá acusó a Israel de intentar “lograr políticamente lo que no ha conseguido militarmente” y agregó que los asentamientos israelíes en el norte de Israel “no estarán seguros” mientras las aldeas libanesas sigan bajo ataque.

“Nuestra única preocupación es poner fin a la agresión, lograr un alto el fuego y asegurar la retirada de Israel”, afirmó Qassem, indicando que cualquier alto el fuego debe aplicarse a todo el territorio libanés, y agregó que mientras continúe la ocupación israelí, “la resistencia continuará”.

*Traducido por Daniel Gallego.