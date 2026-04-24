Tras publicar varias noticias sobre el saqueo de viviendas y negocios en el sur del Líbano, Haaretz habría recibido un mensaje de un soldado de la reserva, quien afirma haber presenciado el robo de lingotes de oro.

Haaretz: un soldado israelí robó lingotes de oro de casas abandonadas en el sur del Líbano Tras publicar varias noticias sobre el saqueo de viviendas y negocios en el sur del Líbano, Haaretz habría recibido un mensaje de un soldado de la reserva, quien afirma haber presenciado el robo de lingotes de oro.

Un soldado israelí habría robado lingotes de oro de casa abandonadas en el sur del Líbano, según informó el periódico israelí Haaretz.

Tras publicar varias noticias sobre el saqueo de viviendas y negocios en el sur del Líbano, Haaretz habría recibido un mensaje de un soldado de la reserva, quien afirma haber presenciado el robo de lingotes de oro.

Sin embargo, el soldado afirmó que el ejército israelí desconocía el incidente en cuestión, según el diario, el cual añadió que las fuerzas armadas han iniciado una investigación sobre los saqueos.

El saqueo de propiedades no es un fenómeno nuevo dentro del ejército israelí. Numerosos informes israelíes de los últimos dos años han documentado robos generalizados durante la guerra en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023.

Soldados israelíes también revelaron que sus compañeros habían saqueado grandes cantidades de pertenencias civiles de casas y tiendas en el sur del Líbano con el conocimiento de sus comandantes militares, informó Haaretz.

El periódico afirmó haber recibido un mensaje de un soldado de la reserva tras la publicación del artículo, en el que aseguraba haber presenciado el robo de lingotes de oro, si bien el ejército israelí desconocía ese incidente en concreto.

«Los relatos describen el robo generalizado de motocicletas, televisores, cuadros, sofás y alfombras, una práctica que se ha vuelto habitual. Se dice que tanto los altos mandos como los mandos subalternos sobre el terreno están al tanto del fenómeno, pero no toman medidas disciplinarias para frenarlo», señaló el diario.

Añadió que este fenómeno es más frecuente entre los soldados de la reserva.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, en respuesta al informe previo de Haaretz, ordenó una investigación de la policía militar sobre los saqueos en el sur del Líbano, según informó el periódico.

«También ordenó el refuerzo de las fuerzas de la policía militar en todos los puntos de entrada y salida de la frontera y la inspección exhaustiva de todos los vehículos que entran y salen de la zona de combate», agregó.

*Traducido por Daniel Gallego.