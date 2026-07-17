El periódico israelí indicó que esta cifra representa un promedio de un niño muerto al día desde el inicio del alto el fuego y añadió que más de 21.000 niños han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

Haaretz: Israel continúa asesinando niños en la Franja de Gaza de forma sistemática El periódico israelí indicó que esta cifra representa un promedio de un niño muerto al día desde el inicio del alto el fuego y añadió que más de 21.000 niños han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

Israel continúa asesinando niños en la Franja de Gaza de forma sistemática, con 274 menores muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, según informó este viernes el diario Haaretz.

El periódico israelí indicó que esta cifra representa un promedio de un niño muerto al día desde el inicio del alto el fuego y añadió que más de 21.000 niños han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

Según Haaretz, la gran mayoría de los niños murieron en ataques aéreos, mientras que otros fallecieron por disparos de francotiradores, derrumbes de edificios o metralla.

Algunos niños también murieron por heridas que el colapsado sistema de salud de Gaza ya no podía tratar, mientras que otros fallecieron por hambre y enfermedades, aunque no fueron incluidos en el recuento de fallecidos, según el periódico.

Haaretz también destacó el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza, señalando que las viviendas siguen destruidas y que cerca de 1,7 millones de personas aún viven en tiendas de campaña sin electricidad, agua corriente ni saneamiento.

Según el periódico, las ratas y los mosquitos proliferan, las enfermedades infecciosas se propagan y decenas de miles de personas sufren infecciones cutáneas en medio del intenso calor y las duras condiciones dentro de las tiendas de campaña.

Israel ha continuado violando el acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, causando la muerte de 1.127 palestinos y heridas a otros 3.643, según informó el jueves el Ministerio de Salud de Gaza.

Desde que comenzó el genocidio israelí el 8 de octubre de 2023, al menos 73.250 palestinos han muerto y 173.751 han resultado heridos, según el ministerio. Añadió que cerca del 90% de la infraestructura civil de Gaza ha sido dañada o destruida.

*Traducido por Daniel Gallego.