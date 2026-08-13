"Japón es un mercado crucial para la gama de productos Google Pixel, donde estamos experimentando un rápido y entusiasta crecimiento de usuarios", declaró Mauria Finley, vicepresidenta de Google Store, durante la inauguración.

Google inaugura en Tokio su primera tienda oficial fuera de Estados Unidos en Tokio "Japón es un mercado crucial para la gama de productos Google Pixel, donde estamos experimentando un rápido y entusiasta crecimiento de usuarios", declaró Mauria Finley, vicepresidenta de Google Store, durante la inauguración.

Google inauguró este jueves su primera tienda oficial fuera de Estados Unidos en Tokio, donde los clientes pueden adquirir los nuevos smartphones Pixel, productos Nest y artículos exclusivos, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo News.

"Japón es un mercado crucial para la gama de productos Google Pixel, donde estamos experimentando un rápido y entusiasta crecimiento de usuarios", declaró Mauria Finley, vicepresidenta de Google Store, durante la inauguración.

"Les invitamos cordialmente a visitarnos, disfrutar y explorar un espacio repleto de la tecnología y la pasión de Google", añadió.

Los visitantes de la Google Store Omotesando, de tres plantas y ubicada en Tokyu Plaza, podrán experimentar la tecnología de IA de vanguardia de la compañía en la segunda planta y recibir servicios de reparación y soporte para smartphones y otros productos en la planta baja.

Además de comprar smartphones y otros productos en la primera planta, los clientes podrán recoger artículos pedidos en línea y asistir a diversos eventos, según Google, una filial de Alphabet Inc.

Actualmente, la compañía opera 10 Google Stores en Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York.