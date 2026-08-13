Google inaugura en Tokio su primera tienda oficial fuera de Estados Unidos en Tokio

Daniel Gallego
13 Agosto 2026•Actualizar: 13 Agosto 2026
Google inauguró este jueves su primera tienda oficial fuera de Estados Unidos en Tokio, donde los clientes pueden adquirir los nuevos smartphones Pixel, productos Nest y artículos exclusivos, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo News.
"Japón es un mercado crucial para la gama de productos Google Pixel, donde estamos experimentando un rápido y entusiasta crecimiento de usuarios", declaró Mauria Finley, vicepresidenta de Google Store, durante la inauguración.
"Les invitamos cordialmente a visitarnos, disfrutar y explorar un espacio repleto de la tecnología y la pasión de Google", añadió.
Los visitantes de la Google Store Omotesando, de tres plantas y ubicada en Tokyu Plaza, podrán experimentar la tecnología de IA de vanguardia de la compañía en la segunda planta y recibir servicios de reparación y soporte para smartphones y otros productos en la planta baja.
Además de comprar smartphones y otros productos en la primera planta, los clientes podrán recoger artículos pedidos en línea y asistir a diversos eventos, según Google, una filial de Alphabet Inc.
Actualmente, la compañía opera 10 Google Stores en Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York.