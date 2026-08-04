La jefa interina de la Oficina de Prensa de la UNRWA en Cisjordania ocupada, Abeer Ismail, afirmó que el centro sigue siendo la última instalación operativa de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.

Fuerzas israelíes han allanado el Centro de Capacitación de la UNRWA en Jerusalén Este en cinco ocasiones este año La jefa interina de la Oficina de Prensa de la UNRWA en Cisjordania ocupada, Abeer Ismail, afirmó que el centro sigue siendo la última instalación operativa de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) informó este martes que las fuerzas israelíes allanaron su Centro de Capacitación de Qalandiya, su última instalación operativa en la Jerusalén Este ocupada, en cinco ocasiones desde principios de 2026.

En declaraciones a la Agencia Anadolu durante una visita organizada por la agencia al centro, la jefa interina de la Oficina de Prensa de la UNRWA en Cisjordania ocupada, Abeer Ismail, afirmó que el centro sigue siendo la última instalación operativa de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.

«La UNRWA no ha recibido ninguna orden israelí para cerrarlo, confiscarlo o demolerlo», declaró.

Según Ismail, la ley israelí que prohíbe las actividades de la UNRWA en Jerusalén entró en vigor hace más de un año, lo que provocó el cierre de la sede de la agencia en el barrio de Sheikh Jarrah, sus seis escuelas en Jerusalén Este y sus clínicas en el campamento de refugiados de Shuafat y la Ciudad Vieja.

“A pesar de no haber recibido órdenes oficiales de cierre o confiscación, las autoridades israelíes han realizado cinco redadas en el centro desde principios de año sin previo aviso”, declaró.

Ismail afirmó que el centro sigue funcionando a pesar de las repetidas redadas, y que los estudiantes continúan asistiendo a cursos de formación profesional y de verano.

Describió las instalaciones como propiedad de la ONU, protegida por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y evite su cierre o confiscación.

Añadió que la comunicación entre la UNRWA y las autoridades israelíes se ha interrumpido, mientras que la agencia continúa coordinando con organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Al ser preguntada sobre alternativas en caso de cierre del centro, Ismail indicó que la UNRWA podría encontrar otra ubicación, pero recalcó que la preservación del sitio actual era la prioridad debido a su significado simbólico.

Señaló que el centro se estableció a principios de la década de 1950 en terrenos cedidos por el gobierno jordano y afirmó que su cierre tendría implicaciones políticas y formaría parte de un esfuerzo más amplio para socavar la labor de la UNRWA en Cisjordania ocupada. El 27 de julio, las fuerzas israelíes allanaron el centro y detuvieron a miembros del personal, en el segundo allanamiento en menos de un mes.

Según la UNRWA, el centro de formación profesional atiende a unos 350 estudiantes refugiados palestinos de entre 15 y 19 años procedentes de 19 campos de refugiados en la Cisjordania ocupada, ofreciéndoles educación, alojamiento, alimentación y formación profesional gratuitos.

En octubre de 2024, el Knesset israelí aprobó dos leyes que prohibían a la UNRWA operar en Israel y que impedían cualquier contacto oficial con la agencia. La legislación entró en vigor a finales de enero de 2025.

*Traducido por Daniel Gallego.