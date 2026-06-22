La Gobernación de Jerusalén informó que personal de la denominada "Autoridad de la Naturaleza" israelí allanó los terrenos y obligó al funcionario encargado de su supervisión a abandonar el lugar.

Fuerzas israelíes allanan terrenos pertenecientes al Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén La Gobernación de Jerusalén informó que personal de la denominada "Autoridad de la Naturaleza" israelí allanó los terrenos y obligó al funcionario encargado de su supervisión a abandonar el lugar.

Este lunes, fuerzas israelíes allanaron terrenos pertenecientes al Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén en la localidad de Silwan, al sur de la Mezquita de Al-Aqsa, en la más reciente acción contra propiedades religiosas palestinas en Jerusalén Este ocupada.

En un comunicado, la Gobernación de Jerusalén informó que personal de la denominada "Autoridad de la Naturaleza" israelí allanó los terrenos y obligó al funcionario encargado de su supervisión a abandonar el lugar.

La gobernación indicó que los terrenos, propiedad del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén, abarcan aproximadamente (2,72 acres) y se encuentran cerca del barrio de Al-Bustan en Silwan.

Según el comunicado, las autoridades israelíes se apoderaron de los terrenos el 15 de junio y los cercaron, lo que llevó al Patriarcado a presentar una demanda exigiendo la restitución de los terrenos y la eliminación del control israelí sobre la propiedad.

Un tribunal israelí aplazó el fallo del caso hasta el jueves, luego de que el Patriarcado presentara documentos que prueban su propiedad y el uso y mantenimiento continuos del terreno antes de su confiscación.

Según instituciones con sede en Jerusalén, esta medida forma parte de la escalada de acciones israelíes contra terrenos palestinos y propiedades religiosas en Jerusalén Este ocupada, particularmente en los barrios aledaños a la Mezquita de Al-Aqsa.

A principios de este mes, el Comité Presidencial Palestino para Asuntos Eclesiásticos condenó la confiscación del terreno de la iglesia, calificándola de "flagrante violación" del derecho internacional, los derechos de propiedad privada y el estatus histórico y religioso de las iglesias en los territorios palestinos.

El comité hizo un llamado a las iglesias de todo el mundo, las instituciones internacionales, la ONU y las organizaciones de derechos humanos para que tomen medidas concretas para proteger las propiedades de la iglesia, así como los lugares sagrados islámicos y cristianos, y exijan responsabilidades a los culpables conforme al derecho internacional.

*Traducido por Daniel Gallego.