También agredieron al guardia de seguridad, allanaron el edificio de la Facultad de Educación Física desde el lado este y dañaron infraestructura y otros bienes.

Fuerzas israelíes allanan la Universidad de Birzeit en la Cisjordania ocupada También agredieron al guardia de seguridad, allanaron el edificio de la Facultad de Educación Física desde el lado este y dañaron infraestructura y otros bienes.

Fuerzas israelíes allanaron la Universidad de Birzeit en la Cisjordania ocupada la madrugada del lunes, agrediendo a un guardia de seguridad y causando daños materiales antes de retirarse, según informaron fuentes locales y la propia institución.

Fuerzas israelíes irrumpieron en el campus cerca de Ramala, agredieron al guardia de seguridad, allanaron el edificio de la Facultad de Educación Física desde el lado este y dañaron infraestructura y otros bienes, según informaron fuentes locales a la Agencia Anadolu.

Sin embargo, el calendario de exámenes de la universidad no se vio afectado. «Tras consultar con las autoridades competentes sobre lo ocurrido al amanecer, cuando las fuerzas israelíes allanaron el campus universitario y posteriormente se retiraron, confirmamos a nuestros estudiantes que los exámenes se celebrarán en las fechas previstas, según los horarios aprobados, sin cambios», publicó la administración universitaria en Facebook.

La universidad también publicó fotografías que muestran los daños sufridos en las instalaciones del campus tras el allanamiento y registro de los edificios por parte de las fuerzas israelíes.

Los allanamientos israelíes a la Universidad de Birzeit se han producido repetidamente y suelen incluir detenciones de estudiantes, agresiones al personal, allanamientos de instalaciones universitarias y la incautación de artículos y publicaciones relacionados con las actividades estudiantiles.

El ejército israelí lleva a cabo incursiones casi diarias en ciudades y pueblos de Cisjordania, que a menudo incluyen arrestos, interrogatorios y registros domiciliarios.

Desde el 8 de octubre de 2023, los ataques del ejército israelí y las fuerzas de ocupación en Cisjordania han causado la muerte de al menos 1.173 palestinos, herido a 12.666 y la detención de cerca de 23.000, según cifras oficiales.

Los ataques también incluyen la destrucción y demolición de viviendas e instalaciones, así como tierras agrícolas, la prohibición de que los agricultores accedan a sus tierras, el desplazamiento de residentes de sus hogares y la expansión de asentamientos en el territorio ocupado.

Los palestinos advierten que los ataques están allanando el camino para que Israel anexe formalmente Cisjordania, lo que pondría fin a la posibilidad de establecer un Estado palestino en virtud de las resoluciones pertinentes de la ONU.

Israel se fundó en 1948 en tierras ocupadas por grupos armados sionistas que perpetraron masacres y desplazaron al menos a 750.000 palestinos. Posteriormente ocupó otros territorios y se niega a retirarse o a permitir el establecimiento de un Estado palestino.

*Traducido por Daniel Gallego.