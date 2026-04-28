El Ejército israelí habría entrado en guerra contra Hizbullah en el Líbano sin los medios suficientes para contrarrestar los drones del grupo armado, según revelan mandos militares israelíes a medios nacionales israelíes.

Frustración entre los comandantes israelíes en el sur del Líbano por la falta de medios contra los drones de Hizbullah El Ejército israelí habría entrado en guerra contra Hizbullah en el Líbano sin los medios suficientes para contrarrestar los drones del grupo armado, según revelan mandos militares israelíes a medios nacionales israelíes.

El Ejército israelí habría entrado en guerra contra Hizbullah en el Líbano sin los medios suficientes para contrarrestar los drones del grupo armado, según revelan mandos militares israelíes a medios nacionales a raíz de la frustración de los comandantes de campo por la incapacidad de neutralizar la amenaza que estos sistemas supones para la tropa.

El ejército israelí ha reportado heridos casi a diario entre sus soldados debido a ataques con drones a posiciones donde se encuentran desplegadas sus fuerzas. Recientemente anunció que al menos un soldado murió en la explosión de un dron en el sur del Líbano.

"La amenaza de los drones explosivos representa un desafío para las fuerzas del Ejército israelí en el sur del Líbano ante una serie de ataques diarios perpetrados por Hizbullah", según el canal de radio del Ejército. La emisora indicó que el tema de los ataques con drones "captó gran atención" durante las discusiones del foro de alto mando del Ejército israelí en Ramat David, al norte de Israel, este lunes.

Profunda frustración

Los comandantes de campo están frustrados por la incapacidad del Ejército a la hora de contrarrestar la creciente amenaza de los drones. “El comandante de la 282 Brigada de Artillería, que participa actualmente en la guerra del Líbano, el coronel A., dijo a los comandantes: la amenaza de los drones representa un importante desafío operativo al que nos enfrentamos, y debemos pensar en cómo organizarnos mejor para hacerle frente”.

Los comandantes de las unidades de combate del Ejército israelí que participan en la guerra han expresado una “profunda frustración” por la amenaza de los drones y las limitadas herramientas disponibles para hacerle frente. “No hay mucho que se pueda hacer. Las instrucciones que se dan a las fuerzas se limitan a: manténganse alerta, y si ven un dron, dispárenle”, dijo la radio, citando a un soldado israelí en el sur del Líbano.

Algunas unidades del Ejército ya han comenzado a desarrollar respuestas independientes a la amenaza de los drones, como el despliegue de redes sobre instalaciones, casas y ventanas para que los drones queden atrapados y no alcancen sus objetivos.

“Es una respuesta improvisada. Hemos comenzado a desplegarla con algunas fuerzas, pero dista mucho de ser suficiente”, declaró un oficial israelí desplegado en el sur del Líbano.

Fracaso reiterado

No es la primera vez que Hizbullah utiliza drones, ni tampoco el primer fracaso en su intento por contrarrestarlos.

“El Ejército israelí tuvo tiempo suficiente para prepararse para la amenaza de los drones, dado su uso generalizado en la guerra entre Rusia y Ucrania a mediados de 2023, y tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás interrumpió los sistemas de vigilancia y tiro a lo largo de la frontera de Gaza mediante drones explosivos”.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, reprendió al Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general de división Tomer Bar, hace unos seis meses mediante un memorando oficial por la incapacidad de la Fuerza Aérea de hacer frente a la amenaza de los drones.

*Traducido por Daniel Gallego.