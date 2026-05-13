La medida afecta a personas vinculadas a una cadena de contagio relacionada con el crucero de expedición MV Hondius, donde una mujer francesa se encuentra gravemente enferma de hantavirus.

Francia pone en cuarentena en París a ocho personas identificadas como contactos de un caso de hantavirus La medida afecta a personas vinculadas a una cadena de contagio relacionada con el crucero de expedición MV Hondius, donde una mujer francesa se encuentra gravemente enferma de hantavirus.

Francia ha puesto en cuarentena en París a ocho personas, identificadas como contactos de un caso de hantavirus, tras su repatriación del crucero MV Hondius, afectado por el virus, según informó este miércoles la cadena BFMTV, citando una evaluación de riesgo elevado.

La medida afecta a personas vinculadas a una cadena de contagio relacionada con el crucero de expedición MV Hondius, donde una mujer francesa se encuentra gravemente enferma de hantavirus. Las autoridades, sin embargo, afirmaron que no hay evidencia de transmisión local en Francia.

Los ocho contactos fueron identificados tras viajar en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, donde también viajaba un paciente con hantavirus confirmado.

Cinco de las personas fueron ingresadas en el Hospital Pitié-Salpêtrière el martes por la noche, mientras que se espera que un paciente hospitalizado en Rennes sea trasladado a París junto con los otros dos contactos.

La ministra de Salud, Stephanie Rist, intentó tranquilizar a la población, afirmando que no hay indicios de circulación del virus en el país, al tiempo que abordó las preocupaciones relacionadas con epidemias mundiales anteriores.

Las ocho personas permanecerán en cuarentena en París tras la actualización de la clasificación de riesgo, según informaron las autoridades.

El hantavirus es una enfermedad rara que generalmente se transmite a través de roedores infectados o sus excrementos, aunque la cepa responsable del brote, el virus de los Andes, también puede transmitirse entre humanos.

El brote ha provocado hasta el momento 11 contagios confirmados y tres fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un ciudadano francés evacuado del crucero en España el domingo dio positivo por la enfermedad y fue ingresado en cuidados intensivos en condición estable, informó Lecornu el lunes por la noche.

La operación de evacuación llevada a cabo en España el domingo y el lunes involucró a pasajeros y tripulación de 23 países, con protocolos sanitarios que variaron entre naciones.

“Nuestra respuesta sanitaria es clara: para todos los casos de contacto, sin excepción, cuarentena reforzada en un hospital”, declaró Lecornu.

La OMS recomienda 42 días de vigilancia y cuarentena, ya sea en el domicilio o en un centro sanitario.

*Traducido por Daniel Gallego.