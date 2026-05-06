Francia no puede confirmar, por el momento, si un barco de la francesa CMA CGM fue atacado en el estrecho de Ormuz

Şeyma Erkul Dayanç
06 Mayo 2026•Actualizar: 06 Mayo 2026
El portavoz del Gobierno de Francia, Maud Bregeon, afirmó este miércoles que no pude confirmar las noticias sobre un posible ataque a un barco de carga operado por la empresa francesa CMA CGM frente a las costas de Dubái en el estrecho de Ormuz.
En declaraciones a la emisora Franceinfo, Bregeon dijo que «no puedo confirmar esta mañana si esto ocurrió realmente», pero señaló que, de confirmarse los informes, la situación sería «totalmente inaceptable».
Por su parte, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, también aseguró que no podía confirmar las noticias en este momento, pero indicó que espera una aclaración del armador en las próximas horas y agregó que actualmente hay «59 barcos de interés francés» presentes en el estrecho de Ormuz.
Previamente, medios de comunicación estadounidenses y británicos habían informado que un barco de carga francés podría haber sido atacado en esta vía marítima estratégica.
*Traducido por Daniel Gallego.