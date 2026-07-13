El incendio, cerca del bosque de Fontainebleau, a unos 70 kilómetros al sureste de París, obligó a evacuar a cerca de 1.000 residentes y turistas de parte del municipio de Le Vaudoue.

Francia combate un gran incendio forestal cerca de París al mismo tiempo que una ola de calor afecta gran parte del país El incendio, cerca del bosque de Fontainebleau, a unos 70 kilómetros al sureste de París, obligó a evacuar a cerca de 1.000 residentes y turistas de parte del municipio de Le Vaudoue.

Francia combate un gran incendio forestal cerca de París mientras una prolongada ola de calor azotaba gran parte del país, obligando a evacuar a personas cerca del bosque de Fontainebleau, según informó la cadena BFM TV.

El incendio, cerca del bosque de Fontainebleau, a unos 70 kilómetros al sureste de París, obligó a evacuar a cerca de 1.000 residentes y turistas de parte del municipio de Le Vaudoue, a medida que las llamas avanzaban hacia las viviendas, según la cadena.

El alcalde de Le Vaudoue, Michel Calmy, describió "un muro de llamas" que avanzaba rápidamente hacia el pueblo antes de alcanzar las inmediaciones de las zonas residenciales, según la cadena.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, declaró a RTL que el incendio de Fontainebleau era "una situación excepcional", y que un incendio de tal magnitud en el norte de Francia no tenía precedentes. "Situación excepcional, recursos excepcionales", afirmó, añadiendo que el gobierno había desplegado aviones cisterna Canadair y aeronaves Dash para apoyar las operaciones de extinción.

Dos aviones Canadair llegaron a la zona el lunes y comenzaron las operaciones de lanzamiento de agua tras recoger agua del río Sena.

El incendio forestal se produjo mientras 37 departamentos permanecían bajo la máxima alerta roja por ola de calor de Francia, con temperaturas extremas y condiciones de sequía que aumentaban el riesgo de incendios en todo el país, según la emisora.

Bregeon declaró que unos 2.000 centros de climatización abrieron durante el fin de semana en el marco del plan de emergencia ORSEC (Olas de Calor Extremo) recientemente implementado por el gobierno para proteger a las personas vulnerables.

Añadió que el sistema hospitalario francés seguía bajo presión, pero continuaba haciendo frente al aumento de la demanda relacionado con el calor.

El gobierno también defendió la cancelación de algunas celebraciones del Día de la Bastilla, afirmando que las medidas tenían como objetivo evitar la sobrecarga de los servicios de emergencia y reducir el riesgo de que los fuegos artificiales provocaran nuevos incendios.

Por otra parte, los bomberos controlaron un incendio forestal en Cap Frehel, en el departamento de Côtes-d'Armor, al noroeste del país, aunque los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para evitar que se reavivara.

La viceministra de Defensa, Alice Rufo, declaró a la emisora TF1 que el gobierno esperaba desplegar el avión de transporte militar A400M para misiones de extinción de incendios "en las próximas semanas", tras completar el entrenamiento de los pilotos y otros preparativos.

*Traducido por Daniel Gallego.