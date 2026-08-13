La información estaba almacenada en la plataforma MyDr, uno de los mayores proveedores de historiales clínicos electrónicos confidenciales de Polonia, utilizado por médicos, clínicas y centros médicos.

Filtrados los datos de casi 19 millones de ciudadanos polacos en un incidente de ciberseguridad "sin precedentes" La información estaba almacenada en la plataforma MyDr, uno de los mayores proveedores de historiales clínicos electrónicos confidenciales de Polonia, utilizado por médicos, clínicas y centros médicos.

El ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Krzysztof Gawkowski, anunció que los datos de casi 19 millones de ciudadanos polacos se filtraron en un incidente de ciberseguridad "sin precedentes" en el que se atacaron los historiales clínicos electrónicos, según informó el medio polaco TPV World.

La información estaba almacenada en la plataforma MyDr, uno de los mayores proveedores de historiales clínicos electrónicos confidenciales de Polonia, utilizado por médicos, clínicas y centros médicos.

Gawkowski afirmó que los servicios de ciberseguridad están trabajando intensamente para determinar cómo se produjo la filtración. "La respuesta ha sido coordinada y el gobierno polaco está protegiendo toda la información relacionada con el incidente de ciberseguridad", declaró Gawkowski en una rueda de prensa.

"Según confirmó la propia empresa, se robaron 19 millones de registros, que contenían diversos tipos de datos que pueden vincularse entre sí", señaló Gawkowski y añadió que, por el momento, no hay indicios de que el robo de datos haya sido resultado de un ataque procedente de otro país.

Gawkowski indicó que la filtración parece ser obra de ciberdelincuentes motivados por el lucro y prometió una respuesta firme. «Nadie negociará con nadie», afirmó. «Nadie cederá ante ningún chantaje».

El ministro indicó que se informará al público a medida que la situación evolucione, pero que la primera medida a tomar era que la gente obtuviera su número de identificación de la administración pública (PESEL), lo cual se puede hacer a través de la aplicación mObywatel del gobierno.