Las primeras noticias indican que un objetivo en la ciudad había sido atacado durante lo que la agencia describió como un "ataque aéreo enemigo".

Explosiónes en la zona noroeste de Shiraz, capital de la provincia de Fars, en el sur de Irán Las primeras noticias indican que un objetivo en la ciudad había sido atacado durante lo que la agencia describió como un "ataque aéreo enemigo".

Este lunes se escuchó una explosión en la zona noroeste de Shiraz, capital de la provincia de Fars, en el sur de Irán, ante un posible ataque estadounidense, según informaron medios locales.

Varios residentes de la ciudad oyeron la explosión, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

Las primeras noticias indican que un objetivo en la ciudad había sido atacado durante lo que la agencia describió como un "ataque aéreo enemigo".

No se reportaron de inmediato víctimas ni daños.

*Traducido por Daniel Gallego.