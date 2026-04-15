La idea, a veces denominada como la OTAN europea, ha cobrado fuerza después de que Alemania, que durante mucho tiempo se opuso a un enfoque más independiente, manifestase su apoyo bajo el liderazgo del canciller alemán, Friedrich Merz.

Europa prepara un plan para garantizar su capacidad de defensa en caso de que EEUU se retirase de la OTAN La idea, a veces denominada como la OTAN europea, ha cobrado fuerza después de que Alemania, que durante mucho tiempo se opuso a un enfoque más independiente, manifestase su apoyo bajo el liderazgo del canciller alemán, Friedrich Merz.

Europa estaría preparando un plan de contingencia para garantizar su capacidad de defensa mediante el marco militar actual de la OTAN en caso de que Estados Unidos se retirase, según informó el The Wall Street Journal este miércoles.

La idea, a veces denominada como la OTAN europea, ha cobrado fuerza después de que Alemania, que durante mucho tiempo se opuso a un enfoque más independiente, manifestase su apoyo bajo el liderazgo del canciller alemán, Friedrich Merz.

Los funcionarios involucrados desean incorporar a más europeos en puestos clave de mando dentro de la alianza y reemplazar gradualmente las capacidades militares estadounidenses con sus propios recursos. Estas conversaciones, que se llevan a cabo informalmente en el marco de las reuniones de la OTAN y en encuentros privados, "no pretenden rivalizar con la alianza actual", sino reforzarla, según el informe.

También planean preservar la disuasión frente a Rusia, la continuidad operativa y la credibilidad nuclear incluso si Washington retira sus fuerzas de Europa o se niega a defenderla.

Concebidos inicialmente el año pasado, estos planes reflejan la creciente preocupación europea por la fiabilidad del apoyo estadounidense. La situación cobró mayor urgencia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara la idea de anexionarse Groenlandia a Dinamarca y en medio de las tensiones por la reticencia de Europa a apoyar las acciones militares estadounidenses en Irán.

Un factor clave de este cambio es la postura cambiante de Alemania. Durante años, Berlín se resistió a las propuestas francesas de mayor autonomía en materia de defensa europea, confiando en cambio en las garantías de seguridad estadounidenses. Sin embargo, bajo el mandato de Merz, Alemania está reconsiderando esta posición debido a las dudas sobre la fiabilidad a largo plazo de Estados Unidos como aliado.

*Traducido por Daniel Gallego.