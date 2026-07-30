Sánchez señaló que la respuesta a los incendios forestales que afectaron a amplias zonas del país había sido razonablemente exitosa y eficaz.

España pone fin al estado de alarma nacional por los graves incendios forestales en Ávila y Madrid Sánchez señaló que la respuesta a los incendios forestales que afectaron a amplias zonas del país había sido razonablemente exitosa y eficaz.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves el fin del estado de alarma nacional que se había declarado debido a los graves incendios forestales en Ávila y Madrid.

Sánchez anunció el fin del estado de alarma en Ávila y Madrid, y afirmó que la situación se había rebajado al nivel operativo 2, según informó El País. Sánchez señaló que la respuesta a los incendios forestales que afectaron a amplias zonas del país había sido razonablemente exitosa y eficaz.

Si bien los incendios en Ávila y Madrid se han estabilizado, los esfuerzos para contenerlos, junto con otro incendio forestal también estabilizado en Toledo, continúan este jueves para evitar nuevos focos de incendio mientras el país se prepara para una nueva ola de calor.

*Traducido por Daniel Gallego.