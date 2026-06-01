Según la nueva normativa, no se puede vender alcohol en tiendas ni gasolineras entre las 22:00 y las 6:00. Sin embargo, la restricción no se aplica a restaurantes ni bares, donde se puede comprar y consumir alcohol en el local.

Entra en vigor la prohibición de venta de alcohol por la noche en toda Varsovia Según la nueva normativa, no se puede vender alcohol en tiendas ni gasolineras entre las 22:00 y las 6:00. Sin embargo, la restricción no se aplica a restaurantes ni bares, donde se puede comprar y consumir alcohol en el local.

Este lunes entró en vigor en Varsovia la prohibición de la venta de alcohol por la noche en toda la ciudad, extendiendo las restricciones ya probadas en dos distritos de la capital polaca, según informó TVP World.

Según la nueva normativa, no se puede vender alcohol en tiendas ni gasolineras entre las 22:00 y las 6:00. Sin embargo, la restricción no se aplica a restaurantes ni bares, donde se puede comprar y consumir alcohol en el local. Las tiendas libres de impuestos del aeropuerto Chopin de Varsovia también están exentas.

La medida llega tras años de debate y campañas a favor de la prohibición. Activistas de la organización cívica «La Ciudad Es Nuestra» celebraron la decisión, declarando: «Tras cuatro años luchando por la paz, la seguridad y la tranquilidad nocturna para los residentes de Varsovia, lo hemos conseguido».

El Ayuntamiento de Varsovia informó que cerca de 9.000 personas participaron en consultas públicas sobre el tema y que más del 80% de los participantes apoyaron la introducción de las restricciones. «Las razones más citadas fueron la seguridad, la tranquilidad nocturna y la reducción del desorden público», indicó el ayuntamiento.

Funcionarios públicos argumentan que la prohibición nocturna piloto implementada en dos distritos de la capital —Śródmieście y Praga-Północ— arrojó resultados positivos, reduciendo el número de incidentes nocturnos que requirieron intervención.

«Las medidas anteriores demostraron que lo que estamos haciendo tiene sentido», declaró Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia.

Más de 200 gobiernos locales en Polonia han implementado la prohibición de la venta de alcohol por la noche en tiendas y gasolineras. La prohibición nocturna también está vigente en ciudades como Cracovia, Bydgoszcz, Gdańsk y Szczecin.