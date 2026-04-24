El tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz lleva paralizó casi por completo en las últimas 24 horas Solo seis buques navegando en ambas direcciones, según datos de seguimiento de buques.

El tráfico marítimo comercial alrededor del estrecho de Ormuz lleva paralizó casi por completo en las últimas 24 horas hasta este viernes por la mañana debido al bloqueo estadounidense, con solo seis buques navegando en ambas direcciones, según datos de seguimiento de buques recopilados por la Agencia Anadolu (AA).

A las 09:00 GMT, el tráfico de este a oeste en el estrecho durante las últimas 24 horas incluía a los buques Serrano, Niki, Marine Flux y ASL Glory.

Los datos mostraban al Serrano en tránsito con destino a Bandar Abbas (Irán). El Niki también figuraba en tránsito. El Marine Flux aparecía en tránsito, transportando productos petrolíferos contaminados y con destino a Pipavav (India), mientras que el ASL Glory figuraba anclado con destino a Shinas (Omán).

En dirección opuesta, el Jin Zeng 5 y el Kiyonami Maru parecían haber superado el punto crítico de estrangulamiento. El Jin Zeng 5 figuraba como fondeado con destino a Port Rashid (EAU), mientras que el Kiyonami Maru aparecía en tránsito con destino a los EAU.

Mientras tanto, varios otros buques que se aproximaban al estrecho de Ormuz parecían presentar interrupciones en el seguimiento AIS cerca del punto crítico, pero no quedaba claro si las interrupciones se debían a cortes de señal deliberados o a problemas técnicos.

Por otra parte, el superpetrolero Yuri, sancionado por Estados Unidos, pareció intentar transitar por el estrecho de Ormuz este viernes antes de detenerse cerca de la isla iraní de Larak. Sin embargo, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que el petrolero ya había cruzado el estrecho y fondeado al este de la isla de Larak.

Asimismo, se observó un portacontenedores que había zarpado de Bandar Abbas navegando hacia el sur, en el golfo de Omán, tras haber entrado en el estrecho cuatro días antes.

*Traducido por Daniel Gallego.