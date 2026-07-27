La reunión tuvo lugar durante la visita de Guterres a Damasco, donde mantuvo conversaciones con el presidente sirio Ahmad Al-Sharaa y el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani.

El secretario general de la ONU se reúne con representantes de la sociedad civil siria durante su visita a Damasco La reunión tuvo lugar durante la visita de Guterres a Damasco, donde mantuvo conversaciones con el presidente sirio Ahmad Al-Sharaa y el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró este lunes que se reunió con representantes de la sociedad civil siria durante su visita a Damasco y constató un firme compromiso con el apoyo a la transición política del país.

"Me reuní con representantes de la sociedad civil y constaté un compromiso muy firme para contribuir a una transición política exitosa y significativa en Siria", escribió Guterres en la plataforma estadounidense de redes sociales X, junto a una foto del encuentro.

La reunión tuvo lugar durante la visita de Guterres a Damasco, donde mantuvo conversaciones con el presidente sirio Ahmad Al-Sharaa y el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani.

También visitó lugares clave, como la prisión de Sednaya, asociada a los abusos cometidos durante el régimen de Bashar al-Asad, así como la Mezquita de los Omeyas.

Esta visita marca la primera de un secretario general de la ONU a Siria desde 2009 y se produce en un momento en que el país busca reconstruir sus instituciones e impulsar una transición política tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2025.

*Traducido por Daniel Gallego.