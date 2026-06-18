La firma de Sharif se produjo tras las firmas electrónicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la madrugada.

El primer ministro de Pakistán firma el memorando entre EEUU e Irán en calidad de mediador La firma de Sharif se produjo tras las firmas electrónicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la madrugada.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó este jueves el Memorando de Entendimiento de Islamabad acordado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Pakistán es el principal mediador entre Estados Unidos e Irán tras lograr un alto el fuego el 8 de abril y ser sede de las conversaciones de más alto nivel entre ambos países los días 12 y 13 de abril, desde que rompieron relaciones diplomáticas en 1979.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro pakistaní, Sharif firmó el memorando en calidad de mediador. La firma de Sharif se produjo tras las firmas electrónicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la madrugada.

Por la mañana, Sharif anunció que el histórico memorando entre Estados Unidos e Irán entró en vigor con efecto inmediato.

En un comunicado publicado en la red social estadounidense X, Sharif afirmó que el «Memorando de Entendimiento de Islamabad» fue firmado electrónicamente por los presidentes de Estados Unidos e Irán y respaldado por Pakistán en su papel de mediador.

Según los términos del memorándum, Irán reabrirá de inmediato el estratégico estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará su bloqueo naval, de acuerdo con el líder pakistaní.

Poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz y, posteriormente, el 13 de abril, las fuerzas estadounidenses impusieron un bloqueo a los puertos iraníes, lo que hizo prácticamente imposible el paso de buques mercantes por esta vía marítima crucial.

*Traducido por Daniel Gallego.