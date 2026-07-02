Joseph Aoun reafirmó el compromiso de Beirut de establecer "relaciones fraternales" con Damasco basadas en la cooperación, la coordinación y la no injerencia en los asuntos internos de cada país.

El presidente libanés: El presidente sirio prometió un "nuevo capítulo" en las relaciones entre ambos países Joseph Aoun reafirmó el compromiso de Beirut de establecer "relaciones fraternales" con Damasco basadas en la cooperación, la coordinación y la no injerencia en los asuntos internos de cada país.

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró este jueves que el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, prometió un "nuevo capítulo" en las relaciones entre ambos países, asegurándole que Damasco apoyaría a todos los libaneses en lugar de tomar partido por uno u otro bando.

"Al-Sharaa me dijo que se ha abierto un nuevo capítulo entre los dos países, en el que Siria no se pondrá del lado de un bando contra otro, sino del de todos los libaneses", afirmó Aoun durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, en Beirut, según un comunicado de la presidencia libanesa.

Reafirmó el compromiso de Beirut de establecer "relaciones fraternales" con Damasco basadas en la cooperación, la coordinación y la no injerencia en los asuntos internos de cada país. "Nos interesa la estabilidad de Siria, al igual que a Siria le interesa la estabilidad del Líbano", añadió Aoun.

También celebró la coordinación entre ambos países, en particular en materia de seguridad fronteriza y en los esfuerzos para prevenir el tráfico de personas y armas. Aoun señaló que al-Sharaa le había asegurado reiteradamente, tanto en reuniones como por teléfono, que "el papel de Siria no será el mismo que en el pasado".

El presidente libanés celebró la creación de un comité superior conjunto entre ambos países para salvaguardar los intereses de Líbano y Siria.

Por su parte, al-Shaibani transmitió los saludos de al-Sharaa y le entregó una invitación formal a Aoun para que visite Damasco. Según la presidencia, el ministro de Asuntos Exteriores sirio afirmó que su visita tenía como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar la coordinación entre ambos países, especialmente en el ámbito económico.

*Traducido por Daniel Gallego.