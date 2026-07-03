El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios básicos, promedió 130,3 puntos, un 0,3% menos que en mayo.

El precio de los alimentos bajan ligeramente en junio debido a la caída de los precios de los cereales y el azúcar El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios básicos, promedió 130,3 puntos, un 0,3% menos que en mayo.

Los precios mundiales de los productos alimenticios básicos bajaron ligeramente en junio, ya que la caída de los precios de los cereales, el azúcar y los productos lácteos contrarrestó los aumentos de los aceites vegetales y la carne, según informó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios básicos, promedió 130,3 puntos, un 0,3% menos que en mayo.

El índice se mantuvo un 1,7% por encima de su nivel de hace un año, aunque todavía un 18,7% por debajo de su máximo de marzo de 2022.

El Índice de Precios de los Cereales de la FAO cayó un 3,5% intermensual, hasta los 110,2 puntos, debido a que los precios mundiales del trigo disminuyeron un 4,4% por el rápido avance de la cosecha y la mejora de las perspectivas de suministro en la región del Mar Negro.

Los precios del maíz también bajaron, presionados por las expectativas de una oferta abundante en Sudamérica y la caída de los precios del petróleo crudo, que afectó la demanda de biocombustibles.

El Índice de Precios del Azúcar disminuyó un 5,7% con respecto a mayo, hasta los 89,7 puntos, su cuarto descenso mensual consecutivo. La FAO indicó que la bajada de los precios internos del etanol en Brasil incentivó un mayor uso de la caña de azúcar para la producción de azúcar, lo que ejerció presión a la baja sobre los precios internacionales del azúcar.

Mientras tanto, el Índice de Precios de los Lácteos cayó un 1,5% intermensual, hasta los 117,4 puntos, con descensos en todos los productos lácteos.

Por el contrario, el Índice de Precios de los Aceites Vegetales subió un 3,8%, hasta los 192 puntos, un 23,3% por encima de su nivel del año anterior, impulsado principalmente por el alza de los precios del aceite de palma y de colza.

El Índice de Precios de la Carne aumentó un 0,4% con respecto a mayo y un 4% interanual, hasta los 131 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico, debido al alza de los precios de la carne de ave y de ovino.

La FAO también actualizó sus perspectivas sobre los cereales, pronosticando una producción mundial de cereales en 2026 de 2.980 millones de toneladas, un 1,9% menos que el récord del año anterior, pero, aun así, el segundo nivel más alto registrado.

La agencia indicó que 41 países, 31 de ellos en África, siguen necesitando ayuda externa para obtener alimentos, ya que los conflictos, la inseguridad, los desastres meteorológicos y los altos precios de los alimentos mantienen elevado el nivel de inseguridad alimentaria aguda.

*Traducido por Daniel Gallego.