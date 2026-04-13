"Francamente, no estamos satisfechos con este comportamiento de ninguna manera. En sus recientes acciones en esta guerra, Trump violó los principios fundamentales de la fe cristiana", recalcó el prelado católico palestino.

El obispo auxiliar del patriarcado latino de Jerusalén tacha de "inaceptable" la comparación de Trump con Jesucristo "Francamente, no estamos satisfechos con este comportamiento de ninguna manera. En sus recientes acciones en esta guerra, Trump violó los principios fundamentales de la fe cristiana", recalcó el prelado católico palestino.

El obispo auxiliar del patriarcado latino de Jerusalén, William Hanna Shomali, calificó este lunes de "ofensiva e inaceptable" la comparación que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, consigo mismo y Jesucristo, enfatizando que su conducta en la guerra contra Irán violó los principios de la fe cristiana.

En declaraciones a la Agencia Anadolu, el prelado católico palestino afirmó que "Jesucristo es un modelo a seguir, pero debemos imitar su humildad, su espíritu de servicio y su abnegación, no su amor por la dominación, el poder y la marginación de los demás", y señaló que "el problema no es que él intente imitar a Jesucristo, sino su intento de presentarse como una figura sobrehumana y grandiosa, lo cual es inaceptable y rechazado".

Shomali aseguró que lo que hizo Trump es "ofensivo porque cualquier persona razonable con lógica sólida no aceptaría la forma en que Trump se comparó con Jesucristo" y añadió que "la imitación y la emulación se refieren a las verdaderas virtudes, no a la jactancia. Él se jactó y no intentó seguir la humildad, el espíritu de servicio y el sacrificio por los que Jesucristo es conocido".

"Francamente, no estamos satisfechos con este comportamiento de ninguna manera. En sus recientes acciones en esta guerra, Trump violó los principios fundamentales de la fe cristiana", recalcó Shomali y agregó que Trump "afirma ser cristiano, pero lamentablemente está violando el primer principio de la fe cristiana: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’".

Shomali reiteró la oposición del Vaticano y de la Iglesia a la guerra y recordó que “su santidad el papa lo criticó, y la mayoría de los obispos católicos en Estados Unidos no están a favor de la guerra actual en absoluto. Dijeron que no es la guerra de Estados Unidos, sino una en la que Estados Unidos se ha visto arrastrado”.

*Traducido por Daniel Gallego.