El nuevo premier de Reino Unido mantiene su primera conversación telefónica con Trump El presidente estadounidense comunicó que se reunirán “próximamente para tratar asuntos de interés mutuo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este martes que mantuvo “una conversación muy productiva con el nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham”, con quien habló de “muchos temas, incluida la excelente relación que hemos mantenido con Reino Unido”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que se reunirán “próximamente para tratar asuntos de interés mutuo”, indicando que Burnham “tiene una gran tarea por delante, pero podrá llevarla a cabo y, por supuesto, Estados Unidos estará ahí para ayudar”.

Trump recalcó que también hablaron “sobre el petróleo del mar del Norte, el comercio, la alianza militar, el desminado del estrecho de Ormuz y muchos otros temas”, describiendo la llamada como “interesante y transcurrió muy bien”.

“Le deseé al primer ministro Burnham mucha suerte y éxito”, agregó.