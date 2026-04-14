Alemania acoge al mayor número de beneficiarios, con 1,27 millones de personas, lo que representa el 28,8% del total de la UE. Polonia le sigue con 966.595 personas (22%) y la República Checa con 399.630 personas (9,1%) del total.

El número total de ucranianos que reciben protección temporal en Europa aumenta en 22.415 hasta los 4,4 millones Alemania acoge al mayor número de beneficiarios, con 1,27 millones de personas, lo que representa el 28,8% del total de la UE. Polonia le sigue con 966.595 personas (22%) y la República Checa con 399.630 personas (9,1%) del total.

El número total de personas de Ucrania que recibieron protección temporal aumentó en 22.415, un 0,5%, hasta alcanzar los 4,4 millones a finales de febrero en comparación con enero, según mostraron los datos de Eurostat el martes.

Alemania acoge al mayor número de beneficiarios, con 1,27 millones de personas, lo que representa el 28,8% del total de la UE. Polonia le sigue con 966.595 personas (22%) y la República Checa con 399.630 personas (9,1%) del total.

El número de personas bajo protección temporal aumentó en 24 países de la UE, encabezados por Alemania, la República Checa y España, mientras que Estonia, Francia y Luxemburgo registraron descensos.

La República Checa, Polonia y Eslovaquia registraron las tasas más altas de beneficiarios de protección temporal por cada mil habitantes, con 36,6, 26,5 y 26 respectivamente, muy por encima del promedio de la UE de 9,8.

Los ciudadanos ucranianos representaban más del 98,4% de los beneficiarios a finales de febrero. Las mujeres adultas representaban el 43,5% del total, mientras que los menores constituían el 30,2% y los hombres adultos el 26,3%.

El Consejo Europeo prorrogó el mandato de protección temporal para estas personas hasta marzo de 2027 mediante una decisión adoptada el año pasado.

*Traducido por Daniel Gallego.