Con este incremento, la proporción de personas de origen inmigrante en la población total se sitúa en el 26,3%.

El número de personas de origen inmigrante en Alemania alcanzó los 21,8 millones el año pasado Con este incremento, la proporción de personas de origen inmigrante en la población total se sitúa en el 26,3%.

El número de personas de origen inmigrante en Alemania alcanzó los 21,8 millones el año pasado, un aumento del 0,5% con respecto al año anterior, según muestran los datos del Microcenso de 2025 que la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) acaba de publicar.

Con este incremento, la proporción de personas de origen inmigrante en la población total se sitúa en el 26,3%.

En Alemania, el término "origen inmigrante" se utiliza para describir a quienes no nacieron en Alemania o cuyo progenitor no nació en Alemania.

Ralentización de la ola migratoria

A partir de 2025, una de cada cinco personas que viven en el país (aproximadamente 16,4 millones) son inmigrantes. Si bien la tasa de crecimiento en este grupo fue del 1,7%, se observó una desaceleración significativa en el ritmo de migración en comparación con años anteriores.

Si bien el número de inmigrantes aumentó un promedio del 6,2% anual entre 2021 y 2024, el incremento del último año fue inferior.

Respecto a la procedencia de los 16,4 millones de personas que inmigraron a Alemania, Polonia y Türkiye ocupan el primer lugar, con 1,5 millones cada una. Les siguen Ucrania, con 1,3 millones, Rusia, con 1 millón, y Siria, con otro millón.

Por otro lado, el número de inmigrantes de segunda generación, que incluye a los hijos de padres que inmigraron a Alemania después de 1950, ha alcanzado los 5,4 millones.

Población inmigrante más joven

Los datos revelan que la población inmigrante es más joven que la población general. Una de cada tres personas de entre 25 y 34 años (36%) es de origen inmigrante, con una edad media de 38,2 años. La edad media de quienes no tienen origen inmigrante es de 47,6 años.

Al analizar el nivel educativo de los jóvenes inmigrantes, el 33% de los inmigrantes de entre 25 y 34 años posee un título universitario, una tasa cercana al promedio de la población general (34%). Sin embargo, el 36% de los inmigrantes de este mismo grupo de edad no cuenta con ninguna cualificación profesional y permanece fuera del sistema educativo.

*Traducido por Daniel Gallego.