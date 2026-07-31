El portavoz del movimiento agregó que “tenemos reservas sobre este en su forma actual".

El Movimiento la Yihad Islámica en Palestina tilda de “inexacto” el acuerdo entre las facciones palestinas e Israel El portavoz del movimiento agregó que “tenemos reservas sobre este en su forma actual".

El portavoz del Movimiento la Yihad Islámica en Palestina afirmó este viernes que el acuerdo anunciado entre las facciones palestinas e Israel es "inexacto".

En un comunicado, el portavoz del movimiento señaló que "lo que se ha anunciado sobre un acuerdo entre las facciones palestinas y el enemigo [Israel] es inexacto”, y agregó que “tenemos reservas sobre este en su forma actual".

Las declaraciones del portavoz se producen después de que el presidente estadounidense, Donald John Trump, anunciara que se había alcanzado un acuerdo para el desarme completo de Hamás y otros grupos armados en la Franja de Gaza, con la retirada gradual de las fuerzas israelíes a medida que avance el proceso.

*Traducido por Daniel Gallego.