El director general del OIEA reitera que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán "indica específicamente" que su programa nuclear "será supervisado por el OIEA".

El memorando entre EEUU e Irán otorga al OIEA la responsabilidad de supervisar los compromisos nucleares de Irán El director general del OIEA reitera que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán "indica específicamente" que su programa nuclear "será supervisado por el OIEA".

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró este viernes que el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán otorga al organismo de control nuclear de la ONU la responsabilidad de supervisar los compromisos nucleares de Irán.

En declaraciones a la prensa en Tokio, el director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán "indica específicamente" que su programa nuclear "será supervisado por el OIEA".

"Para supervisar, necesitamos inspeccionar. No hay otra manera", declaró Grossi y añadió que el organismo ya había iniciado el trabajo técnico con las autoridades iraníes y esperaba estar en Irán "pronto", y que las declaraciones públicas divergentes de Estados Unidos e Irán reflejaban "posicionamientos políticos".

"Hay una especie de guerra de declaraciones", dijo, y agregó que el acuerdo también abarca sanciones, integridad territorial, el uso de la fuerza, incentivos económicos y libertad de navegación.

Grossi indicó que el OIEA ha iniciado conversaciones técnicas con las autoridades iraníes para determinar los acuerdos de inspección, incluyendo la frecuencia de las inspecciones, los sitios que se visitarán y los procedimientos.

También afirmó que Irán posee un "inventario importante" de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido, así como uranio enriquecido al 20% y al 5%.

"Lo primero que debemos hacer es tener acceso al material", declaró, y añadió que los inspectores deben revisar los sellos y confirmar que no falte ningún material nuclear.

Grossi indicó que el plazo de 60 días fijado por Estados Unidos e Irán no debe confundirse con el período de implementación total, que sería más largo, y explicó que la función del OIEA es verificar los hechos, no evaluar las intenciones políticas. "Las intenciones no son suficientes", afirmó Grossi. "Debemos verificar en todas partes, debemos verificar constantemente".

*Traducido por Daniel Gallego.