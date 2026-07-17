Las autoridades indicaron que el incendio, que se declaró el miércoles en la comarca de Cinco Villas, seguía "bastante activo" y se había extendido "significativamente" durante la noche del miércoles al viernes.

El mayor incendio forestal del año en España arrasa 12.000 hectáreas y obliga a evacuar a miles de personas Las autoridades indicaron que el incendio, que se declaró el miércoles en la comarca de Cinco Villas, seguía "bastante activo" y se había extendido "significativamente" durante la noche del miércoles al viernes.

El mayor incendio forestal del año en España ha arrasado unas 12.000 hectáreas en la provincia de Zaragoza, obligando a evacuar a más de 1.100 personas mientras los bomberos continúan luchando contra las llamas, según informó este viernes la cadena pública RTVE.

Las autoridades indicaron que el incendio, que se declaró el miércoles en la comarca de Cinco Villas, seguía "bastante activo" y se había extendido "significativamente" durante la noche del miércoles al viernes.

El incendia ha obligado a evacuar cinco municipios de Zaragoza y uno de la vecina Navarra. El fuego se ha extendido a lo largo de un perímetro de unos 60 kilómetros, y varias carreteras permanecen cortadas. Se ha restablecido el suministro eléctrico en todas las localidades afectadas.

Unos 400 efectivos y 19 aeronaves fueron desplegados el jueves para combatir el incendio, mientras que los bomberos se centraron durante la noche en la protección de las viviendas en Uncastillo.

Otro incendio forestal en La Mierla, en la provincia de Guadalajara, seguía activo tras haber arrasado unas 900 hectáreas, lo que provocó evacuaciones y medidas de confinamiento en las comunidades cercanas.

El gobierno regional solicitó el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la cual envió a unos 100 efectivos para colaborar en las labores de extinción.

Un tercer incendio forestal cerca de Lozoyuela, al norte de Madrid, progresaba favorablemente, pero aún no estaba controlado ni completamente extinguido, según los servicios de emergencia.

El incendio ha quemado casi 70 hectáreas.

Las autoridades informaron que parte de la comarca de Cinco Villas permanecía confinada, mientras que dos carreteras de la zona seguían cerradas.

La Guardia Civil detuvo a un hombre sospechoso de haber provocado el incendio en la Comunidad de Madrid, y el gobierno regional anunció que se sumaría al proceso judicial como parte civil.

Según los informes, las altas temperaturas, los fuertes vientos, la baja humedad y la abundante vegetación tras una primavera lluviosa han contribuido a la propagación de los incendios.

Los expertos también señalan el cambio climático y el abandono de las zonas rurales como factores que aumentan el riesgo de incendios forestales.

*Traducido por Daniel Gallego.