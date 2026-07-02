El portavoz del Kremlin afirmó que Rusia se ve obligada a planificar medidas adicionales para garantizar su propia seguridad.

El Kremlin acusa a Europa de intensificar las tensiones mediante la militarización y la confrontación con Rusia El portavoz del Kremlin afirmó que Rusia se ve obligada a planificar medidas adicionales para garantizar su propia seguridad.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró este jueves que Europa ha estado intensificando las tensiones mediante la militarización y la confrontación con Rusia.

En una rueda de prensa en Moscú, afirmó que Rusia se ve obligada a planificar medidas adicionales para garantizar su propia seguridad.

"No cabe duda de que Europa está intensificando las tensiones. A medida que la UE desarrolla su identidad de defensa, se ha embarcado en el camino de la militarización y se ha comprometido con la confrontación con la Federación Rusa", declaró.

"No podemos ignorar esta situación. Este factor agrava aún más las tensiones ya elevadas en el continente europeo y nos obliga a planificar medidas adicionales para garantizar nuestra propia seguridad".

Peskov señaló que existen diferentes puntos de vista en Rusia, incluso entre académicos, sobre la mejor manera de garantizar la seguridad del país, desde enfoques "más decisivos" hasta "más moderados".

"Pero una cosa no debe dudarse: la seguridad de la Federación Rusa y sus intereses nacionales estarán garantizados en cualquier caso", subrayó.

En respuesta a las declaraciones de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien pidió aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones adicionales, Peskov afirmó que Moscú continuaría persiguiendo sus objetivos en Ucrania. "Rusia seguirá aumentando la presión sobre el régimen de Kiev para lograr los objetivos establecidos", declaró.

Respecto a la situación en Oriente Medio, Peskov indicó que el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, representaría a Rusia en el funeral del líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

Sobre la cooperación energética con China, Peskov señaló que el Kremlin desconocía si los acuerdos sobre el gasoducto Fuerza de Siberia 2 se ultimarían durante el Foro Económico Oriental.

"Se trata de un proceso empresarial", afirmó, añadiendo que las conversaciones continuarían tras la reciente visita del presidente Vladímir Putin a China, pero que era demasiado pronto para afirmar si se alcanzaría un acuerdo definitivo en el foro.

Preguntado sobre las informaciones de los medios de comunicación que sugerían la posible celebración de elecciones presidenciales en Ucrania, Peskov indicó que las había visto, pero que no había recibido ninguna confirmación oficial.

«No nos gustaría comentar información en clave de "supuesto"», declaró. «Hemos visto informes en los medios de comunicación que indican que no se descartan elecciones y que se están celebrando reuniones sobre este tema. Pero no hemos escuchado ninguna declaración oficial».

También reiteró la postura de Moscú de que la legitimidad del presidente ucraniano Volodímir Zelenski sigue en entredicho. «Cabe recordar las palabras del presidente Putin, quien afirmó que la legitimidad de Zelenski está seriamente cuestionada desde el punto de vista legal», añadió Peskov.

*Traducido por Daniel Gallego.