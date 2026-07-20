El primer ministro criticó al gobierno anterior por su gestión de un despliegue similar a principios de este año cuando aviones de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU estuvieron estacionados en el aeropuerto de Sofía.

El gobierno búlgaro solicitará al Parlamento la aprobación del despliegue de hasta ocho aviones cisterna estadounidenses El primer ministro criticó al gobierno anterior por su gestión de un despliegue similar a principios de este año cuando aviones de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU estuvieron estacionados en el aeropuerto de Sofía.

El gobierno búlgaro solicitará al Parlamento la aprobación del despliegue de hasta ocho aviones cisterna estadounidenses en la base aérea de Bezmer, tras una petición de Washington para apoyar sus operaciones en Oriente Medio, según anunció el primer ministro Rumen Radev este lunes.

Durante la inauguración de la conferencia anual de embajadores búlgaros en Sofía, Radev declaró que la Embajada de Estados Unidos presentó una nota diplomática el 17 de junio solicitando el despliegue en virtud del Acuerdo de Cooperación en Defensa de 2006 entre Bulgaria y Estados Unidos, según informó la agencia de noticias BTA.

Se espera que el Consejo de Ministros apruebe una propuesta ese mismo lunes para someter la solicitud a la Asamblea Nacional para su autorización, añadió.

Radev señaló que, si bien la base aérea de Bezmer es una instalación de uso compartido en virtud del acuerdo bilateral de defensa, la legislación búlgara exige la aprobación parlamentaria para el despliegue de fuerzas o recursos militares extranjeros.

"A pesar de la urgencia de la solicitud, aún no hemos tomado una decisión, ya que, según la legislación búlgara, dicha autorización debe ser otorgada por el Parlamento", afirmó.

El primer ministro también criticó al gobierno anterior por su gestión de un despliegue similar a principios de este año cuando aviones de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU estuvieron estacionados en el aeropuerto de Sofía.

Afirmó que la administración anterior aprobó el despliegue sin obtener la aprobación del Parlamento, tergiversó su naturaleza e intentó ocultarlo a la opinión pública.

Radev describió el enfoque del gobierno como parte de una política más amplia destinada a equilibrar los compromisos con los aliados con los intereses nacionales de Bulgaria.

*Traducido por Daniel Gallego.