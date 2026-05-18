El viceministro de Comercio de Türkiye indicó que su país se esfuerza por garantizar una sólida participación empresarial en el foro cada año.

El Foro de Kazán es un evento valioso para el desarrollo de las relaciones económicas entre Rusia y el mundo islámico El viceministro de Comercio de Türkiye indicó que su país se esfuerza por garantizar una sólida participación empresarial en el foro cada año.

El viceministro de Comercio, Sezai Uçarmak, afirmó que el Foro de Kazán es una organización valiosa y duradera para el desarrollo de las relaciones económicas entre Rusia y el mundo islámico.

En declaraciones a la Agencia Anadolu al margen del foro, del cual la Agencia Anadolu es socio de comunicación global, Uçarmak indicó que Türkiye se esfuerza por garantizar una sólida participación empresarial en el foro cada año.

Uçarmak señaló que Tartaristán es una región confiable para las empresas turcas, destacando que una parte significativa del comercio de Türkiye con Rusia se realiza a través de esta región, y que las inversiones y actividades productivas mutuas continúan en aumento.

En cuanto a la estructura actual de las relaciones comerciales entre Turquía y Rusia, Uçarmak observó que el comercio avanza de forma asimétrica en algunas áreas, pero que esta estructura puede equilibrarse aumentando la diversificación de productos y ampliando las oportunidades mutuas.

Uçarmak recordó el objetivo de volumen comercial de 100 mil millones de dólares fijado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, y enfatizó que existe potencial para alcanzarlo.

Asimismo, afirmó que los inversores turcos se acercan a Tartaristán con confianza y señaló que este clima de confianza es un factor importante para el aumento del comercio y las inversiones.

Al referirse a la reestructuración de las cadenas de suministro, las líneas logísticas y los sistemas de pago en el comercio mundial, Uçarmak destacó que la ubicación geográfica de Turquía y Rusia ofrece una ventaja estratégica en este proceso.

«Rusia se encuentra al norte y nosotros en el centro. Nuestra posición es clave para las conexiones logísticas internacionales. Además, compartimos mar. Mantenemos un volumen comercial muy significativo. Una parte importante de los productos que necesitamos está disponible aquí. También podemos producir fácilmente muchos de los productos que ellos necesitan».

En referencia al cumplimiento de los productos turcos con los estándares internacionales, Uçarmak afirmó que no existe ningún obstáculo técnico que impida a las empresas rusas elegir estos productos.

Uçarmak señaló que existen algunos problemas de cumplimiento, particularmente en los procesos de certificación halal, y añadió: «Estos problemas pueden resolverse dentro del marco de las normas de la Organización para la Cooperación Islámica. Se trata de una cuestión de confianza. Pero si logramos establecer esa confianza mediante una certificación de estándar internacional, no habrá obstáculos para el comercio».

Al destacar que los debates celebrados en el marco del foro sentaron las bases para colaboraciones a largo plazo, Uçarmak señaló que este tipo de organizaciones son parte natural de los procesos de inversión, promoción y relaciones comerciales.

*Traducido por Daniel Gallego.