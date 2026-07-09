Las ceremonias fúnebres comenzaron el 4 de julio, con líderes extranjeros y delegaciones oficiales de toda la región y de otros países rindiendo homenaje al fallecido líder supremo iraní.

El féretro del ex líder supremo iraní, Ali Jamenei, llega a la ciudad iraní de Mashhad para su entierro Las ceremonias fúnebres comenzaron el 4 de julio, con líderes extranjeros y delegaciones oficiales de toda la región y de otros países rindiendo homenaje al fallecido líder supremo iraní.

El féretro del ex líder supremo iraní, Ali Jamenei, llegó este jueves a la ciudad iraní de Mashhad, en el noreste del país, para su entierro, según informaron medios iraníes.

La agencia ISNA publicó un video que muestra aviones de combate del ejército iraní escoltando el avión que transportaba el cuerpo de Jamenei y los cuerpos de miembros de su familia, poco antes de su aterrizaje en el aeropuerto Shahid Hasheminejad de Mashhad.

La llegada se produjo mientras Irán se prepara para celebrar las ceremonias fúnebres de Jamenei, tras las procesiones previas a las que asistieron numerosos dolientes.

Jamenei murió en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó semanas de guerra y aumentó las tensiones en toda la región.

Las ceremonias fúnebres comenzaron el 4 de julio, con líderes extranjeros y delegaciones oficiales de toda la región y de otros países rindiendo homenaje al fallecido líder supremo iraní.

Según el programa oficial, a las ceremonias públicas de despedida les siguió la procesión fúnebre principal en Teherán el lunes.

El 8 de julio se celebraron ceremonias en Bagdad, Nayaf y Kerbala, donde el cuerpo fue recibido por figuras religiosas y políticas antes de ser trasladado a importantes santuarios chiíes.

El funeral y el entierro definitivos están programados para el jueves en el Santuario del Imam Reza, uno de los principales lugares sagrados chiíes de Irán.

*Traducido por Daniel Gallego.