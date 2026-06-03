Según fuentes oficiales, la reducción de la escala se debe a los compromisos operativos en curso en otras regiones, incluyendo despliegues en Oriente Medio y el Ártico.

El ejercicio naval de la OTAN en el Báltico BALTOPS se realizará con una participación reducida este año Según fuentes oficiales, la reducción de la escala se debe a los compromisos operativos en curso en otras regiones, incluyendo despliegues en Oriente Medio y el Ártico.

Según informó este miércoles la cadena TVP World, esta semana comenzarán en el mar Báltico ejercicios navales liderados por la OTAN y Estados Unidos con una participación reducida en comparación con el año pasado.

«En este periodo, es una muestra de la fortaleza de la alianza que se lleve a cabo un ejercicio de esta envergadura, bajo el liderazgo estadounidense y con una amplia participación de la OTAN», declaró el contralmirante alemán Stephan Haisch.

El ejercicio BALTOPS, programado del 4 al 20 de junio, contará con la participación de unos 20 buques de 15 países y aproximadamente 6.000 efectivos, cerca de la mitad del tamaño de los ejercicios del año pasado.

Según fuentes oficiales, la reducción de la escala se debe a los compromisos operativos en curso en otras regiones, incluyendo despliegues en Oriente Medio y el Ártico. Aun así, se espera que este ejercicio sea la mayor maniobra naval realizada este año en el Mar Báltico.

Las operaciones comenzarán en el Báltico occidental antes de desplazarse hacia el este, hacia la zona que rodea la isla sueca de Gotland.

Haisch afirmó que la protección de las líneas marítimas de comunicación sigue siendo una misión fundamental, tanto para la logística militar como para el transporte marítimo comercial. También afirmó que no espera que Rusia tome medidas que activen la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, conocida como Artículo 5, a pesar de las tensiones actuales.

*Traducido por Daniel Gallego.