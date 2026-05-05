Tres soldados murieron por drones cargados de explosivos, dos por artefactos explosivos improvisados, 31 resultaron heridos por artefactos explosivos y dos en enfrentamientos con combatientes de Hezbolá.

El Ejército israelí reconoce haber atacado 500 zonas en Líbano y perdido cinco soldados por fuego de Hezbolá Tres soldados murieron por drones cargados de explosivos, dos por artefactos explosivos improvisados, 31 resultaron heridos por artefactos explosivos y dos en enfrentamientos con combatientes de Hezbolá.

El ejército israelí reconoció este martes haber atacado cerca de 500 zonas en Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego el 17 de abril y que cinco soldados israelíes murieron y otros 33 resultaron heridos por fuego de Hezbolá.

«Cinco soldados del ejército y las fuerzas de seguridad murieron y otros 33 resultaron heridos desde el alto el fuego», informó la Radio del Ejército, en medio de lo que describió como una estricta censura sobre el alcance total de las bajas.

La emisora explicó que tres soldados murieron por drones cargados de explosivos, dos por artefactos explosivos improvisados, 31 resultaron heridos por artefactos explosivos y dos en enfrentamientos con combatientes de Hezbolá.

En las últimas semanas, los drones de Hezbolá se han convertido en una creciente preocupación en Israel, y el primer ministro Benjamin Netanyahu los ha descrito como una «grave amenaza».

Según la radio, la aviación israelí llevó a cabo ataques en cerca de 500 zonas desde el alto el fuego, todas en el sur de Líbano, excepto un objetivo en la región de Bekaa. «Estas cifras demuestran que no hay alto el fuego en el sur del Líbano», declaró la Radio del Ejército.

A pesar del alto el fuego anunciado el 17 de abril y prorrogado hasta el 17 de mayo, el ejército israelí continúa con los ataques diarios en el Líbano y la demolición generalizada de viviendas en decenas de aldeas.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el lunes que 17 personas murieron en las últimas 24 horas, elevando a 2.696 el número de fallecidos por ataques israelíes desde el 2 de marzo, con 8.264 heridos.

Israel ocupa zonas del sur del Líbano, algunas desde hace décadas y otras desde la guerra anterior entre 2023 y 2024, y ha avanzado unos 10 kilómetros en territorio libanés durante la ofensiva actual.

*Traducido por Daniel Gallego.