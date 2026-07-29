Estos últimos incidentes se produjeron a pesar del acuerdo marco mediado por Estados Unidos, firmado el 26 de junio, que prevé una retirada gradual de Israel de las zonas ocupadas en el sur del Líbano, junto con el despliegue del ejército libanés.

El Ejército israelí realiza trabajos de demolición, bombardeos y destrucción de viviendas en el sur del Líbano Estos últimos incidentes se produjeron a pesar del acuerdo marco mediado por Estados Unidos, firmado el 26 de junio, que prevé una retirada gradual de Israel de las zonas ocupadas en el sur del Líbano, junto con el despliegue del ejército libanés.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo este miércoles trabajos de demolición, bombardeos y destrucción de viviendas en el sur del Líbano, mientras drones sobrevolaban Beirut y sus suburbios meridionales, en la más reciente violación del acuerdo marco mediado por Estados Unidos, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano.

El ejército israelí realizó operaciones de demolición en los alrededores de la ciudad de Kfar Shuba, en el distrito de Hasbaya, indicó la NNA. Anteriormente, la agencia informó sobre el sobrevuelo de drones israelíes sobre Beirut y sus suburbios meridionales.

En el distrito de Marjayoun, las fuerzas israelíes incendiaron viviendas en la ciudad de Al-Qantara, según la NNA.

Vehículos militares israelíes también avanzaron brevemente hacia las afueras de Aita al-Jabal antes de retirarse hacia Hadatha, en el distrito de Bint Jbeil, añadió la agencia.

En el distrito de Nabatieh, la artillería israelí bombardeó intermitentemente la colina Ali al-Taher, cerca de Nabatieh al-Fawqa, a partir de las 9:15 (06:15 GMT), informó la NNA. En el sector occidental, las fuerzas israelíes dinamitaron y demolieron las viviendas restantes en varias aldeas al amanecer, particularmente en la zona de Al-Mashaa, en Al-Mansouri, cerca de Tiro, según la agencia.

Por otra parte, el medio israelí Ynet informó que un vehículo de ingeniería militar israelí fue alcanzado en el sur del Líbano. Añadió que el ejército estaba investigando si el vehículo había sido alcanzado por un dron explosivo de Hezbolá.

El informe no especificó la ubicación del incidente ni si hubo víctimas.

Estos últimos incidentes se produjeron a pesar del acuerdo marco mediado por Estados Unidos, firmado el 26 de junio, que prevé una retirada gradual de Israel de las zonas ocupadas en el sur del Líbano, junto con el despliegue del ejército libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.