Las fuerzas israelíes también arrasaron carreteras, incluida la que une la zona de Hamoul con Naqoura y Aita al-Shaab, y talaron árboles a ambos lados.

El ejército israelí instala puestos de control entre la "zona amarilla" y la zona fronteriza en el sur del Líbano Las fuerzas israelíes también arrasaron carreteras, incluida la que une la zona de Hamoul con Naqoura y Aita al-Shaab, y talaron árboles a ambos lados.

El ejército israelí instaló puestos de control entre la denominada "zona amarilla" y la zona fronteriza en el sur del Líbano, mientras continúa su presencia militar en territorio libanés, informó el miércoles la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano.

La "línea amarilla" es una línea no oficial que se extiende aproximadamente 8 kilómetros dentro del territorio libanés desde la frontera, impuesta por Israel durante su última ofensiva contra el Líbano.

El ejército israelí estableció puestos de control entre la zona amarilla, la zona fronteriza y el área al sur del río Litani, según el informe, sin proporcionar detalles sobre su naturaleza, número o ubicación.

Las fuerzas israelíes también arrasaron carreteras, incluida la que une la zona de Hamoul con Naqoura y Aita al-Shaab, y talaron árboles a ambos lados, añadió el informe.

Además, dinamitaron varias viviendas en la zona de Beit Yahoun-Hadatha y en la ciudad de Tiri, en el distrito de Bint Jbeil, según la NNA.

Estas medidas se produjeron horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, recorrieran las zonas ocupadas por Israel en el sur del Líbano, según informó la radio del ejército israelí.

Israel ha ocupado partes del sur del Líbano durante años, algunas durante décadas, y amplió su control durante su última ofensiva.

*Traducido por Daniel Gallego.