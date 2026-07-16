El Ejército israelí también arrestó a 32 palestinos durante redadas generalizadas en ciudades y pueblos de Cisjordania el jueves.

El Ejército israelí hiere a un joven palestino en la Cisjordania ocupada El Ejército israelí también arrestó a 32 palestinos durante redadas generalizadas en ciudades y pueblos de Cisjordania el jueves.

Un adolescente palestino resultó herido este jueves por disparos del ejército israelí durante una redada en la ciudad de Bani Naim, al este de Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó en un comunicado que sus equipos trasladaron a un joven de 16 años a un hospital tras recibir un disparo en el pecho con munición real durante la redada.

Las fuerzas israelíes irrumpieron en Bani Naim con varios vehículos militares y abrieron fuego con munición real, hiriendo al adolescente, según relataron testigos presenciales a la Agencia Anadolu.

Por otra parte, el ejército israelí arrestó a 32 palestinos durante redadas generalizadas en ciudades y pueblos de Cisjordania el jueves, según la Oficina de Prensa de los Prisioneros.

La organización no gubernamental indicó que los arrestos se dirigieron contra varios ex prisioneros y jóvenes, y que estuvieron acompañados de allanamientos domiciliarios, registros, vandalismo e interrogatorios a residentes.

Las detenciones se concentraron en la provincia de Hebrón, donde 13 palestinos fueron arrestados en la localidad de Beit Ummar, al norte de la ciudad.

Las demás detenciones tuvieron lugar en Belén, al sur; Qalqilya, Tubas y Tulkarem, al norte; y en Jerusalén ocupada, según informó el grupo.

Cisjordania ha sufrido una escalada de ataques del ejército israelí y de las fuerzas de ocupación desde octubre de 2023. Según cifras oficiales palestinas, los ataques han causado la muerte de 1.179 palestinos y herido a casi 13.000, mientras que alrededor de 24.000 palestinos han sido arrestados.

*Traducido por Daniel Gallego.