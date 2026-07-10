El Ejército israelí hiere a al menos 6 miembros de una familia palestina en la Cisjordania ocupada

Lina Altawell
10 Julio 2026•Actualizar: 10 Julio 2026
Este viernes, seis palestinos de la misma familia resultaron heridos en la aldea de Huwara, en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, tras ser golpeados y rociados con gas pimienta por las fuerzas israelíes.
La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos atendieron a los seis palestinos heridos, entre ellos un anciano, mujeres y niños, y los trasladaron al hospital.
El activista contra los asentamientos, Osama Makhamreh, declaró a la Agencia Anadolu que las fuerzas israelíes atacaron a la familia de Ibrahim Ismail al-Jabour, de 80 años, en sus tierras, cerca de su casa y afirmó que las fuerzas israelíes golpearon a los miembros de la familia y los rociaron con gas pimienta, hiriendo al anciano, a varias mujeres y a niños.
Makhamreh añadió que el ejército israelí brindó protección a las fuerzas israelíes y posteriormente arrestó a Qasim Ibrahim al-Jabour, Yasser Yusuf al-Jabour e Ibrahim Omar al-Jabour.
Según el Comité Palestino de Resistencia contra la Colonización y el Muro, los ocupantes llevaron a cabo 3.488 ataques en Cisjordania durante el primer semestre de este año, causando la muerte de 17 palestinos.
Desde el 8 de octubre de 2023, 1.179 palestinos han muerto, 12.666 han resultado heridos y aproximadamente 24.000 han sido arrestados en ataques perpetrados por el ejército israelí y las fuerzas de ocupación en Cisjordania.
*Traducido por Daniel Gallego.