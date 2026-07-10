Las fuerzas israelíes atacaron a la familia de Ibrahim Ismail al-Jabour, de 80 años, en sus tierras, cerca de su casa y golpearon a los miembros de la familia y los rociaron con gas pimienta, hiriendo al anciano, a varias mujeres y a niños.

El Ejército israelí hiere a al menos 6 miembros de una familia palestina en la Cisjordania ocupada Las fuerzas israelíes atacaron a la familia de Ibrahim Ismail al-Jabour, de 80 años, en sus tierras, cerca de su casa y golpearon a los miembros de la familia y los rociaron con gas pimienta, hiriendo al anciano, a varias mujeres y a niños.

Este viernes, seis palestinos de la misma familia resultaron heridos en la aldea de Huwara, en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, tras ser golpeados y rociados con gas pimienta por las fuerzas israelíes.

La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos atendieron a los seis palestinos heridos, entre ellos un anciano, mujeres y niños, y los trasladaron al hospital.

El activista contra los asentamientos, Osama Makhamreh, declaró a la Agencia Anadolu que las fuerzas israelíes atacaron a la familia de Ibrahim Ismail al-Jabour, de 80 años, en sus tierras, cerca de su casa y afirmó que las fuerzas israelíes golpearon a los miembros de la familia y los rociaron con gas pimienta, hiriendo al anciano, a varias mujeres y a niños.

Makhamreh añadió que el ejército israelí brindó protección a las fuerzas israelíes y posteriormente arrestó a Qasim Ibrahim al-Jabour, Yasser Yusuf al-Jabour e Ibrahim Omar al-Jabour.

Según el Comité Palestino de Resistencia contra la Colonización y el Muro, los ocupantes llevaron a cabo 3.488 ataques en Cisjordania durante el primer semestre de este año, causando la muerte de 17 palestinos.

Desde el 8 de octubre de 2023, 1.179 palestinos han muerto, 12.666 han resultado heridos y aproximadamente 24.000 han sido arrestados en ataques perpetrados por el ejército israelí y las fuerzas de ocupación en Cisjordania.

*Traducido por Daniel Gallego.