Los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas israelíes irrumpieran en la aldea desde el este, donde tres palestinos resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro médico en la cercana localidad de Abu Falah.

El ejército israelí disparó contra varios palestinos, golpeó a otros y detuvo a personal de ambulancias en Cisjordania Los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas israelíes irrumpieran en la aldea desde el este, donde tres palestinos resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro médico en la cercana localidad de Abu Falah.

El ejército israelí disparó contra varios palestinos, golpeó a otros y detuvo a personal de ambulancias durante una incursión la madrugada de este viernes en la aldea de Al-Mughayyir, en la Cisjordania ocupada.

Amin Abu Alia, jefe del consejo de la aldea de Al-Mughayyir, al este de Ramala, declaró a la Agencia Anadolu que los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas israelíes irrumpieran en la aldea desde el este y añadió que tres palestinos resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro médico en la cercana localidad de Abu Falah.

El ejército también allanó la casa del residente Mohammed Hamed Abu Alia y golpeó a sus ocupantes, dejando a varios con contusiones y otras lesiones, según Abu Alia.

Posteriormente, se produjeron enfrentamientos con palestinos que acudieron a apoyar a la familia, durante los cuales las fuerzas israelíes dispararon munición real y gases lacrimógenos.

La Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos atendieron a dos personas: una herida en la cabeza y el rostro por metralla de una granada aturdidora y otra que había sido golpeada. Ambas fueron trasladadas a un hospital.

La organización también informó que sus equipos atendieron a un hombre de 60 años que había recibido un disparo y lo trasladaron a un hospital.

En un comunicado aparte, la Media Luna Roja declaró que las fuerzas israelíes detuvieron a sus equipos durante aproximadamente dos horas antes de liberarlos mientras atendían a personas heridas dentro de una vivienda en la aldea. Añadió que las fuerzas israelíes también confiscaron las llaves de la ambulancia.

Estos sucesos se producen en medio de la escalada de incursiones y operaciones militares israelíes en ciudades y pueblos de Cisjordania ocupada, mientras Israel continúa su guerra genocida contra la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023.

*Traducido por Daniel Gallego.