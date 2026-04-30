La Marina israelí interceptó embarcaciones de la flotilla a última hora del miércoles cuando se dirigían a Gaza para romper el bloqueo impuesto al enclave.

El Ejército israelí detiene a 20 ciudadanos turcos a bordo de la Flotilla Global Sumud La Marina israelí interceptó embarcaciones de la flotilla a última hora del miércoles cuando se dirigían a Gaza para romper el bloqueo impuesto al enclave.

La delegación turca presente este jueves en la Flotilla Global Sumud, con destino a Gaza, informó a la Agencia Anadolu (AA) que las fuerzas israelíes detuvieron a 20 ciudadanos turcos tras interceptar la flotilla en aguas internacionales a más de 600 millas náuticas de Gaza, a pocas millas de las aguas territoriales griegas.

Las fuerzas israelíes rodearon las embarcaciones frente a la costa de la isla griega de Creta a última hora del miércoles y llevaron a cabo una redada, deteniendo a más de 170 activistas a bordo, según informó la delegación turca a la AA.

La Marina israelí interceptó embarcaciones de la flotilla a última hora del miércoles cuando se dirigían a Gaza para romper el bloqueo impuesto al enclave.

El grupo afirmó que las fuerzas israelíes rodearon el convoy en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta, bloquearon las comunicaciones y capturaron 21 embarcaciones, añadiendo que 17 lograron escapar y entrar en aguas griegas tras el incidente.

La flotilla, que transporta ayuda humanitaria para Gaza, tiene como objetivo romper el bloqueo israelí y abrir un corredor humanitario por mar.

La acción se produjo horas después de que medios hebreos informaran que Israel se preparaba para interceptar la flotilla, compuesta por unas 100 embarcaciones que transportaban a casi 1.000 activistas de varios países.

Israel ha impuesto un bloqueo a la Franja de Gaza desde 2007, dejando a cerca de 1,5 millones de palestinos, de un total aproximado de 2,4 millones, sin hogar tras la destrucción de sus viviendas durante la guerra.

*Traducido por Daniel Gallego.