las fuerzas israelíes llevaron a cabo tres demoliciones a gran escala de las viviendas y estructuras restantes al noreste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí derrumba edificios y estructuras civiles en el norte y el sur de la Franja de Gaza las fuerzas israelíes llevaron a cabo tres demoliciones a gran escala de las viviendas y estructuras restantes al noreste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

El ejército israelí demolió edificios y estructuras civiles en el norte y el sur de Gaza la madrugada del martes, acompañado de bombardeos de artillería y fuego intenso en las zonas bajo su control.

Las demoliciones se produjeron en medio de las continuas violaciones israelíes del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

Según fuentes locales y testigos informaron a la Agencia Anadolu (AA), las fuerzas israelíes llevaron a cabo tres demoliciones a gran escala de las viviendas y estructuras restantes al noreste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las demoliciones coincidieron con intensos disparos de vehículos militares israelíes, mientras que la artillería bombardeó zonas al noroeste de Rafah, en el sur de Gaza.

En el norte de Gaza, testigos afirmaron haber oído una fuerte explosión provocada por una operación de demolición israelí cerca del cruce de Al-Sanafour, en el barrio de Al-Tuffah, al este de la ciudad de Gaza.

Vehículos militares israelíes también abrieron fuego intenso al este de los barrios de Al-Tuffah y Shujaiya, mientras que los residentes informaron de explosiones adicionales en zonas bajo control israelí.

*Traducido por Daniel Gallego.